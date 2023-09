La scorsa settimana si è aperto un nuovo capitolo nella controversia. La società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo - scrive Calcio e Finanza - contesta il mancato riconoscimento del compenso della vendita che gli spettava e di aver tenuto all’oscuro i soci della cessione del club rossonero. Accuse seccamente respinte da parte di Elliott che ha risposto citando la Blue Skye in Lussemburgo con l’accusa di reati fra cui ricatto, estorsione e false dichiarazioni fraudolente a sostegno delle sue azioni legali contro la vendita. Secondo Il Corriere della Sera, dagli atti della causa emerge che il giudice istruttore del Lussemburgouno dei veicoli utilizzati dal fondo Elliott per gestire il Milan da quando nel 2018 lo ha riscattato da Li Yonghong.Come emerge dalla causa presentata in Lussemburgo, secondo Elliott Blue Skye ha formulato accuse calunniose e diffamatorie al fine di ottenere concessioni superiori ai suoi diritti contrattuali. Secondo le accuse del fondo, questi si configurano come reati di ricatto ed estorsione. Inoltre, sempre secondo il fondo statunitense,al fine di ottenere una decisione a suo favore. Decisione che – secondo Elliott – non avrebbe ottenuto altrimenti.Come riporta Calcio e Finanza ai documenti emergono inoltre(in passato nel board di Rossoneri Sport Investment, veicolo che controllava il Milan e il cui 100% era controllato a sua volta da Project Redblack, della quale il 4,27% era nelle mani di Blue Skye) e nei confronti dei managing partner di Blue Skye, Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. In una dichiarazione resa a Reuters,. A seguito della cessione del Milan a RedBird, Blue Skye aveva accusato Elliott di violare i suoi diritti impegnandosi in diversi mesi di trattative «a porte chiuse» per vendere alla società di Gerry Cardinale. Elliott, che ha rilevato il club italiano nel 2018, ha definito a più riprese le azioni legali di Blue Skye «frivole e vessatorie», ritenendo che non abbiano alcuna base ragionevole in fatto o in diritto.