Secondo quanto riporta Verità e Affari, ha subito un ulteriore rinvio la sentenza in Lussemburgo in merito al sequestro preventivo di 364 milioni di euro di Elliott, ottenuto un mese fa dall’ex proprietario cinese del Milan Yonghong Li e contro il quale il fondo statunitense ha presentato ricorso. La nuova data è fissata per il 24 ottobre.