Doveva essere un Consiglio di Amministrazione chiarificatore per ile per la situazione legata soprattutto all'aumento di capitale promesso dal patronin piena trattativa anche per l'ingresso in società di un nuovo finanziatore. Invece il CdA si è risolto in brevissimo tempo e dopo solo 45 minuti i lavori sono stati chiusi con l'approvazione di tutti i punti all'Ordine del Giorno.tirato in ballo anche da Paolo Scaroni che intercettato all'uscita da Casa Milan ha rimandato ogni dichiarazione ufficiale ai membri della dirigenza rossonera.All'uscita dal CdA a Casa Milan,ha parlato ai cronisti presenti: "Affrontato argomento dei 32 milioni? Confermo. Nel consiglio non c'è stata alcuna comunicazione sul socio di minoranza. Ottimisti sulla UEFA? Siamo ottimisti per natura, abbiamo buone ragioni e speriamo di farle valere".All'ordine del giorno c'era principalmente la chiusura del bilancio, il dossier stadio e il budget per l'iscrizione alle liste Uefa e nazionali.Nessun aggiornamento, invece sulla questione aumento di capitale e nuovo socio. E' stato confermato che per tempi tecnici il nuovo versamento è atteso intorno al 25/28 giugno, ma non è stato trattato l'argomento su un possibile nuovo socio.Confermata infine la data della sentenza della Uefa per le sanzioni legate al Fair Play Finanziario. Non è però ancora stata confermata e garantita la presenza di Elliott (che ha dato la propria disponibilità) a Nyon insieme ai rappresentanti rossoneri con Valentina Montanari che farà parte della delegazione.