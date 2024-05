Milan, c’è anche Guirassy per l’attacco

Serhou Guirassy ha chiuso una stagione straordinaria con lo Stoccarda da 28 gol in 28 presenze nella Bundesliga e la qualificazione alla prossima Champions League. L’attaccante guineano però non è sicuro di rimanere: la clausola da 17,5 milioni lo rende molto appetibile sul mercato. E il Milan continua a metterlo nei primi posti della lista per la prossima stagione.