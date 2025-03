Milan: c'è Gimenez per Conceicao, ma Abraham resta in pole. Da Loftus-Cheek a Leao, le ultime verso Napoli

Una buona notizia per Sergio Conceicao:che ieri aveva lavorato a parte a causa del leggero problema alla caviglia rimediato in nazionale,. L'attaccante messicano sarà a disposizione del tecnico portoghese per la trasferta del Maradona contro il Napoli con delle motivazioni extra perché, dopo un avvio di avventura folgorante, con i gol a Empoli, Verona e Feyenoord,Per la sfida contro gli azzurri di Conte, Sergio Conceiçao avrà tutti a disposizione,Il grande dubbio della vigilia è su chi avrà la responsabilità dell'attacco tra Tammy Abraham e Santiago Gimenez.per convincere il club a puntare su di lui oltre il prestito secco dalla Roma che terminerà nel mese di luglio. Più che una missione si può parlare di un'impresa considerando l'ingaggio dai sei milioni che non viaggia nella stessa direzione del rendimento in campo: 8 reti complessive in tutte le competizioni, di cui solo una pesante in Supercoppa Italiana, quella del 3-2 definitivo all'Inter. In Serie A, per esempio, ha realizzato solo due gol e anche ininfluenti per il risultato finale.

Durante la pausa per gli impegni delle Nazionali. Davanti a Mike Maignan ci saranno, da destra a sinistra,Il secondo ballottaggio aperto è a centrocampo conche potrebbe superareproprio all'ultima curva per formare la cerniera davanti alla difesa conFantasia al poter sulla trequarti con