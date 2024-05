Milan, c'è il budget per il mercato: pronti 100 milioni

31 minuti fa



Nessuna cessione necessaria per il Milan per fare mercato: i rossoneri hanno un bilancio in attivo e continuano a migliorare dal punto di vista dei ricavi. Ed è con queste basi che si presenta al prossimo calciomercato, con un budget notevole che oscilla dai 90 ai 100 milioni di euro, rivela Il Corriere dello Sport. I rossoneri infatti incasseranno poco meno di 50 milioni per la partecipazione alla prossima Champions League, ha ottenuto 17 milioni per il secondo posto in serie A, inoltre avrà una serie di incassi relativi ad alcuni riscatti.



Quello più corposo deriva dalla cessione di Charles De Ketelaere. L’Atalanta ha già annunciato che riscatterà l’attaccante belga e verserà nelle casse del Milan ben 23 milioni di euro, poi andranno aggiunti un’altra quindicina di milioni per i riscatti di Messias, Krunic e Saelemaekers. Non vanno trascurati, inoltre, gli ingaggi risparmiati per gli addii di Kjaer, Caldara, Giroud e Mirante. Al totale vanno sottratte le spese di gestione del club, ma la base di partenza per il prossimo mercato si avvicina ai 100 milioni di euro.