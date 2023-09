Ilsta compiendo enormi passi avanti per il progetto del nuovo stadio di proprietà. Abbandonata conl'idea di uno stadio condiviso con, complici le difficoltà trovate nella demolizione dele la conseguente costruzione di un nuovo stadio a San Siro, la società rossonera si è immediatamente rivolta verso il comune di San Donato Milanese, alle porte della città, individuando l'area perfetta per far partire il proprio progetto in solitaria che in questi giorni sta trovando nuova e fondamentale linfa vitale.- E il primo passo è stato quello di scegliere lo studio di architettura a cui affidare gli studi e la progettistica. RedBird Capitals ha contattatoe alla fine a spuntarla è stato ilche ricorderete essere stato uno dei due studi di architettura (in joint venture con CMR) anche per i progetti in condivisione con l'Inter per il nuovo San Siro (progetto "gli anelli di Milano"). La conferma della scelta arriva alla Gazzetta dello Sport proprio dai referenti del gruppo:Manica non sarà da solo, ma collaborerà con CAA Icon e Tim Romani, ex-manacer proprio di CAA che è diventato responsabile unico del progetto.Il nuovo impianto sorgerà nell'area di San Francesco a San Donato e in questa prima fase progettuale possono emergere le linee guida con cui verrà costruito. Sarà dasarà strutturato sue non tre come San Siro, avrà ipiù grandi d'Italia all'interno consu entrambi i lati lunghi con un'indicazione: tutti iper una fruibilità maggiore. All'ingresso ci saranno unoe unda 300 metri questi e all'esternocon ristoranti, ber e locali. Oltre a questo, ovviamente, entertainmente per tutti i giorni dell'anno, anche quando non si giocano partite.