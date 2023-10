In questi giorni il Milan ha fatto uno scatto per Juan Miranda, e può essere decisivo. I rossoneri sono sempre più vicini al terzino del Betis Siviglia col quale c'è un'intesa per un contratto di cinque anni. Ora ci si siederà per convincere il club spagnolo a farlo a partire a gennaio, l'idea del Milan è quella di presentare un'offerta intorno ai 3 milioni di euro più bonus.