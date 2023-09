C'è lesione per Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco si è sottoposto oggi ai test per valutare l'entità del problema rimediato durante Milan-Hellas Verona: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale destro.



Krunic sarà rivalutato tra 10 giorni e non sarà sicuramente a disposizione per gli impegni con Cagliari, Lazio e Borussia Dortmund (Champions League), altamente improbabile anche rivederlo nell'ultimo impegno prima della sosta per le nazionali, contro il Genoa. L'obiettivo realistico è di riaverlo per la ripresa, quando i rossoneri affronteranno la Juventus (domenica 22 ottobre). Pioli studia le soluzioni per sostituire il bosniaco: Reijnders potrebbe essere spostato al centro della linea mediana, scalpita Adli.