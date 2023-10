C'è lesione di basso grado per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Milan era uscito al 29' della sfida contro la Lazio per un problema nella zona pube/adduttori e, nella giornata di oggi sono stati effettuati gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista inglese ha mostrato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente.



Loftus-Cheek non sarà dunque a disposizione per gli impegni contro il Borussia Dortmund in Champions League (mercoledì 4 ottobre, ore 21) e quasi certamente anche contro il Genoa in campionato (sabato 7 ottobre, ore 20.45), tornerà con ogni probabilità agli ordini di Pioli dopo la sosta per le nazionali.