Il rendimento del Milan nel 2023 è stato molto altalenante. Ciò che si è mantenuto costante è una tenuta difensiva da horror. La squadra di Pioli infatti ha stabilito un nuovo record negativo per quanto riguarda i gol incassati. Opta riporta che il Milan ha subito 64 gol nel 2023 tra tutte le competizioni, record negativo per i rossoneri nella loro storia in un singolo anno solare.