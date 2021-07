Era una delle opzioni per la trequarti del Milan, ma Dani Ceballos sembra aver deciso il suo futuro per la prossima stagione. Il ragazzo spagnolo è tornato al Real Madrid e ha dichiarato ad AS che vuole rimanere con le Merengues: “La mia intenzione è di giocare nel Real Madrid l'anno prossimo. È tempo di vincere qui. Non mi sono mai pentito di avere firmato per il Real, lotterò per questo. Ho un contratto di due anni e dopo l'Olimpiade deciderò”.