Milan, cedere Reijnders è un segnale di resa. Che progetto è vendere i giocatori migliori?

La mancata partecipazione alla Champions League dell'anno venturo, gli introiti che verranno a mancare dalla principale ribalta europea e quelli che erano già evaporati dal mancato passaggio agli ottavi della scorsa e di questa edizione – unito al mancato accesso al Mondiale per club – faranno verosimilmente registrare il segno "meno" nel prossimo bilancio. Con prospettive ancora più preoccupanti per quello del 30 giugno 2026. Unite alVa da sé che, senza la ribalta della Champions e le inquietudini per la costruzione della squadra della prossima stagione, i pochi calciatori che abbiano dimostrato di essere di un livello superiore pure in un contesto precario ragionino sulle proprie ambizioni di carriera e sull'opportunità di cogliere ora l'attimo., nella logica di una rifondazione figlia dell'addio di Kevin de Bruyne e dei pessimi risultati di quest'anno, ma è pronto ad affondare il colpo adesso, che le dimensioni del fallimento del Milan vengono definitivamente a galla in seguito alla sconfitta nella finale di Coppa Italia col Bologna.che deriveranno dalle sciagure in campo collezionate dalla squadra allenata da Fonseca prima e da Conceiçao poi.Innanzitutto,Se nel momento di maggiore incertezza e rabbia presso il popolo milanista, per i tantissimi errori commessi nel primo anno successivo all'addio di Stefano Pioli (ultimo simbolo, dopo Maldini e Massara, dello Scudetto del 2022 a lasciare), la soluzione offerta dalla dirigenza è di guardare ancora alla salvaguardia dei conti senza curarsi di ciò che sarà dell'aspetto tecnico,– in grado di agire sul mercato con tempi e modalità adeguate alle tante necessità che il Milan ha – o le incognite sul nome del successore di Conceiçao, partire da una cessione così rilevante è un messaggio molto allarmante.Rispetto all'addio di Tonali dell'estate 2023 – che arrivava alla fine di una stagione caratterizzata da un'inaspettata semifinale di Champions League e in parte mascherata da una campagna acquisti che portò tanti nuovi giocatori, tra cui proprio Reijnders – questa volta la reazione del pubblico di fede rossonera potrebbe essere molto più rumorosa. Nel momento di massimo smarrimento per un disastroso campionato, che può tuttavia offrire ancora un ultimo appiglio con una qualificazione all'Europa attraverso gli ultimi 180' di Serie A,Visto il precedente di Tonali e di come, Reijnders e Pulisic a parte, sono stati reinvestiti i proventi di quella cessione, avere qualche perplessità è quanto meno legittimo.C'è poi un'ulteriore questione che non merita di essere sottovalutata.Se l'impatto sul bilancio generato da una vendita a 75-80 milioni di un giocatore acquistato per 20 non può risultare positivo se visto solamente nell'ottica della plusvalenza,– vedi lo strano trattamento riservato a due elementi in scadenza di contratto tra un anno come Maignan e Theo Hernandez (che, senza rinnovi, rischiano di partire per poche decine di milioni di euro) –Il Milan senza Reijnders non è un Milan più forte e tanto meno più ricco. Anzi. Sicuri che la sua cessione sia questa grande idea? E soprattutto: