Vincere per blindare il discorso qualificazione e coronare al meglio un inizio di stagione da sogno, con il primo posto record in Serie A. Ildi Stefano, finalmente guarito dal Covid e di ritorno in panchina, riceve a San Siroil disastratodi Neil, nel match valido per la. La situazione delè così delineata:primo a quota 8 punti, Milan secondo a 7,terzo a 6 e Celtic quarto a 1, ormai eliminato aritmeticamente. Questo vuol dire che la vittoria dei rossoneri contro gli scozzesi, unita alla vittoria dei francesi in casa contro i cechi, in campo alla stessa ora al Mauroy, qualificherebbe aritmeticamente le prime due della classifica; con un pareggio a Lille invece il Milan potrebbe portarsi al primo posto provvisorio ma non sarebbe ancora qualificato e sarebbe decisiva l'ultima partita di Praga, in programma giovedì prossimo, nella quale basterebbe non perdere con 4 reti di scarto; infine, una vittoria dello Sparta lascerebbe tutto aperto per qualificazione e primo posto, e il Milan non dovrebbe perdere in Repubblica Ceca. Ma gli uomini di Pioli pensano al loro match, dopo il 3-1 dell'andata: il Celtic sta vivendo un momento complicato, con il secondo posto dai Rangers in campionato, a -11, e la cocente eliminazione dalla Coppa di Lega, che ha portato violente proteste da parte dei tifosi. Ancora fuori sia Ibrahimovic che Leao, il tecnico è orientato a effettuare turnover visto i tanti impegni ravvicinati. Nei biancoverdi occhio all'ex Diego Laxalt.I due club si sono affrontati altre dieci volte prima di questa edizione, sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il Milan in questi precedenti ha centrato sei vittorie mentre il Celtic una sola, con quattro vittorie e un pareggio in casa; nelle prime tre stagioni in cui si sono affrontati, i rossoneri sono sempre approdati in finale – nel 1968/69 (vincitore), 2004/05 (secondo) and 2006/07 (vincitore). Il bilancio complessivo del Milan in Europa contro club scozzesi è V11 P3 S3. In casa il bilancio è nettamente in favore dei rossoneri con sette vittorie e un pareggio a fronte di 17 gol segnati e appena due subiti, sebbene oltre al Celtic non abbiano affrontato altri avversari scozzesi dal 1971.Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard.​