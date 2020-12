Torna l'Europa League, in campo questa sera la quinta giornata. Si parte con il gruppo H con il Milan che alle 19 ospita il Celtic già fuori dai giochi. I rossoneri sono secondi con 7 punti, uno in meno del Lille e uno in più dello Sparta Praga. Alle 21 tocca alle due italiane: nel gruppo A la Roma già qualificata e prima con 10 punti attende lo Young Boys, secondo a 7, nel gruppo F il Napoli è di scena in Olanda contro l'AZ Alkmaar. Gli azzurri hanno 9 punti, AZ e Real Sociedad 7.



MILAN-CELTIC ore 18.55

tv: Sky Sport 1



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic



Celtic (4-2-3-1): Bain; Elhamed, Julien, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Eduard.





AZ ALKMAAR-NAPOLI ore 21

tv: Sky Sport 3 e Sky Sport 253



AZ (4-3-3): Verlhust; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundosson, de Wit, Boadu.



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.





ROMA-YOUNG BOYS ore 21

tv: Sky Sport 204 e 253



ROMA (3-4-2-1): Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pellegrini; Mayoral.



YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Rider, Sierro, Sulejmani; Mambimbi, Nsame.