. Perché Soualiho Meité ha detto addio dopo soli sei mesi, tornando al Torino al termine del prestito. Perché Sandro Tonali è stato confermato, ma nella prima stagione in rossonero ha faticato e non poco. Perché a gennaio Bennacer e Kessie saluteranno la truppa per aggregarsi ad Algeria e Costa d'Avorio, impegnate in coppa d'Africa.Non possono passare inosservate le parole rilasciate ieri da Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia. Intervenuto in merito al futuro di, il numero dell'OM ha ammesso: "È una questione complicata. Avere un giocatore in scadenza di contratto (giugno 2022) non è piacevole, soprattutto quando il giocatore in questione viene dal settore giovanile. Non mi piace avere un giocatore a fine contratto nella mia squadra. Nessuno è al di sopra della società. La posizione dell'OM con tutti i giocatori è che non vogliamo averli in scadenza alla fine della stagione"., ennesimo elemento di spicco sull'asse Londra-Milano, già percorso in estate da Tomori e Giroud. Il Chelsea è pronto ad esercitare la clausola unilaterale e. Che attende, senza fretta. Idee e valutazioni, alla ricerca della giusta occasione da fine mercato. Per regalare a Pioli un quarto centrocampista per il Milan da Champions.