Il Milan deve risolvere al più presto il problema del gol (una sola realizzazione nelle ultime 4 partite) e sta già cominciando a pianificare la strategia per arrivare al bomber del futuro. Il prescelto rimane sempre Jonathan David, centravanti del Lille, per il quale serviranno almeno 40 milioni di euro, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com. Possibile un primo approccio già a gennaio per il giocatore in scadenza a giugno 2025.