. Parole e musica, non di uno qualsiasi, ma di Massimo Cellino. Uno dei decani della nostra Serie A, presidente prima del Cagliari e ora del Brescia. Ha risposto così, in maniera diretta e istintiva, a una domanda su un possibile futuro rossonero di Sandro Tonali. Perché sì, il Milan c'è davvero. Si è mosso , la scorsa settimana, andando a sfidare Juve e Inter per uno dei gioielli del mercato italiano.. Perché se è vero che dietro le quinte agiscono Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada, è altrettanto vero che non c'è una certezza - anche pubblica - per le trattative. E non lo sarà nemmeno Paolo Maldini, sempre più vicino a lasciare il club che per decenni ha gloriosiamente guidato.Ecco allora che i rossoneri rischiano grosso. Intavolare trattative appare impresa ardua, stanti le condizioni attuali. Condizioni decisamente diverse da quelle di cui godono Paratici e Marotta: il Milan necessita di ritrovare identità e credibilità sul mercato.