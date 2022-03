L’idea di calcio resta sempre invariata, non si possono cambiare principi e certezze che hanno portato la squadra ad essere più competitiva per lo scudetto. La differenza sta nell’interpretazione di un ruolo chiave come quello del trequartista: coni rossoneri, specie in fase di non possesso, si sono schierati con ila seconda dei momenti della partita.La fiducia della società è immutata, Brahim resterà in rossonero anche nella prossima stagione. Ma, il costo si aggira sui 25 milioni di euro. Nei radar ci sono anche Malinovskyi dell’Atalanta e Bajrami dell’Empoli. Al Diavolo serve estro e fantasia sulla trequarti e potrebbe non fermarsi all’arrivo di Adli dal Bordeaux. Pioli sta provando sempre più spesso anche il 4-3-3 che, però, non cambierà le strategie sul mercato. Per un Milan sempre più camaleontico e vincente.