Milan, cessione di Krunic ai dettagli: cosa manca

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Rade Krunic è sempre più vicino al Fenerbahçe, anche se non c'è ancora la fumata bianca decisiva (in ogni caso attesa a breve). Il club turco e il Milan stanno preparando tutta la documentazione, una volta completata il giocatore bosniaco potrà volare in Turchia per le visite mediche e la firma sul contratto.