L’esterno ivoriano del Milan Chaka Traorè ha espresso sui propri canali social l’emozione per l’esordio in Prima squadra e in Champions League: È stata una notte amara perché Noi volevamo di più e questo Club vuole e merita, di più ma personalmente ho vissuto una notte di Champions in cui ho realizzato uno dei miei sogni più grandi: esordire nel Milan, in uno stadio leggendario. Voglio ringraziare il mister, lo staff, e chi mi segue sempre lungo il percorso. Lottiamo fino in fondo. Forza Milan!".