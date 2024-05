Getty Images

Milan, Chaka Traorè in under 23

15 minuti fa



Chaka Traorè torna al Milan per fine prestito al Palermo. L’esperienza del giovane talento rossonero non è stata tanto positiva da orientare il club a riscattarlo. E nel futuro può esserci uno spazio importante nell’ Under 23 che verrà affidata a Daniele Bonera.