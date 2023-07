Il Milan e Chaka Traoré sono vicini all'accordo per il prolungamento di contratto fino al 2028. Traoré, stella classe 2004 della Primavera di Abate, si legherà così ai rossoneri per i prossimi 5 anni. La firma è attesa nella prossima settimana. 8 gol e 6 assist per Traoré nella passata stagione tra Primavera 1 e Youth League.



E POI? - Lunedì il giocatore sarà presente a Milanello per il raduno di inizio stagione, poi arriverà la firma sul rinnovo e quindi per lui dovrebbero aprirsi le porte di un prestito in una prima divisione estera, dove potrà avere spazio per misurarsi per la prima volta ai massimi livelli.