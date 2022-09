Olivier Giroud si sta rivelando un affare di mercato per il Milan. Pagato un milione di euro dal Chelsea, l'attaccante francese ha segnato 14 gol in Serie A: 71.428 euro a rete, circa 90 volte meno di quello che costa ogni gol di Vlahovic alla Juventus. Sempre come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ogni centro di Arnautovic costa 150 mila euro al Bologna, mentre per Beto dell'Udinese il rapporto è di 625 mila euro a gol.