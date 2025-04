Milan, che distacco con lo scorso anno: la squadra di Pioli sarebbe prima a giocarsi lo Scudetto con l'Inter

. Il pareggio ottenuto in rimonta a San Siro, nella sfida contro la Fiorentina, ha sì permesso ai rossoneri di non uscire con l’ennesima sconfitta stagionale, ma non ha comunque aumentato le possibilità e le ambizioni del club di Via Aldo Rossi di raggiungere quel minimo risultato dichiarato sin dall’inizio dell’annata sportiva.– attualmente occupato dal Bologna, in attesa delle prossime sfide –

, un posizionamento che estrometterebbe (in caso anche di mancato successo in Coppa Italia, trofeo che manca da 22 anni nella bacheca rossonera) il Milan da qualsivoglia competizione europea per la prossima stagione.– che avrebbe conseguenze anche economiche –. Una rivoluzione – a partire dal direttore sportivo, passando per l’allenatore e la rosa – sembra sempre più imminente.

Il confronto con la scorsa annata rischia di diventare sempre più importante. A questo punto della stagione, infatti,, attuale tecnico dell’Al-Nassr –. I rossoneri chiusero al 2° posto e si qualificarono all’edizione successiva della massima competizione internazionale., primastisti del campionato italiano.

