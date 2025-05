Milan, che fai con Reijnders? Furlani prova a dettare la linea, Tijjani saluta compagni e pubblico

Una partita inutile giocata in un clima che definirlo surreale sarebbe fin troppo riduttivo. Il Monza inciampa nella sconfitta numero 26 di una stagione da record negativo di punti nella storia della serie A ( 18, in condivisione con il Pescara della stagione 2016/2017). Il 2-0 firmato Gabbia e Joao Felix non allieva la malinconia di un Milan contestato fin dal suo ingresso in campo e abbandonato dalla Curva Sud:in risposta al divieto di affissione degli striscioni preparati appositamente per protestare contro una gestione definita arrogante e presuntuosa.

In un contesto così maledettamente triste le uniche attenzioni erano rivolte surimasto sugli spalti in quello che a molti è sembrato un commiato. Tijjani è al centro di una trattativa tra il Milan e il Manchester City e da quando è uscita la notizia dalla stampa i tifosi rossoneri hanno manifestato tutta la propria preoccupazione sui social, a Casa Milan con degli striscioni e anche a San Siro. L’insignificante gara di ieri contro il Monza rischia di essere ricordata come l’ultimo ballo in rossonero del forte centrocampista olandese.

Nel pre-partita su Dazn, a precisa domanda sulla possibile cessione di Reijnders, l’amministratore delegato rossonero aveva risposto così: "Io mi focalizzarei su cosa ci serve per rinforzarci, perchè ci sono stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo gestiti. Una dichiarazione che è sembrata un intervento da difensore centrale con tanto di pallone calciato in tribuna. Da una parte l’uomo forte del club non ha dato certezze sulla conferma in rosa del miglior centrocampista della serie A, dall’altra ha ribadito che il club può permettersi di trattenere i big della rosa anche dopo l’esclusione dalle prossime manifestazioni calcistiche europee grazie alla gestione virtuosa degli ultimi anni. Nel giro di pochi giorni capiremo se la strategia del club di via Aldo Rossi sarà applicata su Reijnders e se saranno ricordate come delle semplici frasi di circostanza. Il Manchester City ha alzato il pressing per quello che viene considerato il top target per rinforzare il centrocampo e ha tutta l’intenzione di regalare il nazionale olandese a Guardiola già per il Mondiale per club.