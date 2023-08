Ilè nel gruppo F della Champions League 2023-2024. I rossoneri di pioli hanno pescato il Psg di, sorteggio che prevede il ritorno di Gigioa San Siro. nel quartetto anche ildi Terzic e il. L'ingresso in Champions degli inglesi prevede un altro ritorno alle origini di spessore, questa volta più immediato, quello di Sandro: Donnarumma, Hachimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez, Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha, Dembélé, Mbappé, Kang In Lee. All. Luis EnriqueKylian Mbappé è rimasto a Parigi dopo continue sensazioni di addio. Il numero 10 della Nazionale Francese è stato capocannoniere della passata Ligue 1 con 29 reti. Con i parigini ha vinto cinque campionati, due Coppe di Lega, tre Coppe di Francia e tre Supercoppe di Francia.Il Psg ha vinto la sua quinta Ligue 1 non senza fatica. Il Lens, infatti, ha concluso il suo torneo con un solo punto di distacco dall'allora gruppo di Galtier.Il Milan è nettamente in vantaggio, con due vittorie nell'edizione della Champions League 1994-1995, quando il gruppo di Capello si impose 1-0 al Parco dei Principi e 2-0 a San Siro: Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Bensebaini; Emre Can; Malen, Sabitzer, Brandt, Adeyemi; Haller. All. TerzicSebastien Haller ha avuto un’annata difficile col tumore al testicolo che lo ha tenuto fuori dai giochi per 15 gare. Appena rientrato, ha fatto capire che la sofferenza era alle spalle e ha messo a segno 9 gol. Con l’addio di Bellingham, il posto da stella diventa il suo.Una beffa il cammino del Borussia Dortmund in Bundesliga, dopo un anno da protagonista e capolista. Il fatale pareggio col Mainz ha mandato in fumo il torneo dei gialloneri e lo scettro è passato in mano al Bayern Monaco, che si è laureato campione di Germania.- Anche in questo caso, i risultati sono in favore del Milan, che contro i tedeschi tra Champions League e Coppa Uefa ha raccolto tre vittorie contro due sconfitte e un pareggio- Pope; Burn, Botman, Schar, Trippier; Joelinton, Guimaraes, Tonali; Gordon, Isak, Almiron. All. Howe.- Alexander Isak ha raccolto poco nel corso della stagione passata, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto fuori tre mesi. Ora lo svedese punta a tornare l’attaccante spumeggiante della Real Sociedad.- Dopo una stagione storica il Newcastle torna in Champions League e lo fa dopo 20 anni lontano dalla “Coppa con le orecchie”. Gli inglesi hanno raccolto 71 punti in Premier arrivando davanti al Liverpool.- È la prima volta che Milan e Newcastle si affrontano in Champions League. Si tratta di una nuova sfida tutta da vivere.