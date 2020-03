Nuovi problemi per il giovane attaccante del Milan Rafael Leao. Secondo quanto rivelato dal quotidiano O Jogo, il nazionale under 21 portoghese dovrà risarcire il suo vecchio club, lo Sporting Lisbona, per 16,5 milioni.



I FATTI - Rafael Leao si era liberato unilateralmente dal contratto che lo legava allo Sporting Lisbona, società dove è cresciuto, nell'estate del 2018. Motivo? Come conseguenza delle aggressioni subite dalla squadra da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo della squadra. Leao si è quindi trasferito al Lille e nell'estate 2019 al Milan per 35 milioni.



LA CONDANNA - Lo Sporting ha, fin da subito, contestato la la validità della risoluzione contrattuale. Nella nota del club portoghese si può leggere che il giocatore "non avesse all'epoca dei fatti motivi validi per risolvere il contratto". C'era stata una prima richiesta di risarcimento economico ritenuta inammissibile con tanto di ricorso respinto. Prima del colpo di scena finale: il Tas ha ribaltato tutto, ora Leao dovrà risarcire il suo vecchio club.