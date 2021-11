Una nota stonata, in una notte magica. Il Milan vince 1-0 a Madrid contro l'Atletico, rimanda il discorso qualificazione agli ottavi all'ultima giornata, ma deve fare i conti con un altro infortunio: al 66' Olivier Giroud è dovuto uscire per un problema ​al flessore sinistro che verrà valutato nei prossimi giorni. Un bel problema per Pioli, che deve rinunciare a Rebic per 20-30 giorni e non ha a disposizione il miglior Leao (affaticato, oggi è rimasto in panchina). Nessun problema per Ibrahimovic, che si è toccato la gamba uscendo dal campo. Pioli, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Sta bene".