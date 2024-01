Milan, che intrigo di mercato con il Bayern: da Buongiorno a Tomori

Daniele Longo

Il Milan vuole fortemente un grande rinforzo difensivo in questa sessione invernale di calciomercato. Il profilo giusto è stato individuato in Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 in forza al Torino. Nella strada verso l’obiettivo il club rossonero potrebbe trovare il Bayern Monaco. Il punto della situazione nel nostro focus video: