IL TABELLINO

. Due gol e una prestazione straripante. Con la doppietta del suo fenomeno e con il terzo gol della sualaha battuto iled è rientrata a pieno titolo in corsa per la. Sulla vittoria, per il resto limpida e ampiamente meritata, della squadra di Inzaghi resta però un’ombra (piccola, vista la dimensione del risultato) che vale la pena raccontare subito per chiedere a, il nuovo presidente degli arbitri, di dare seguito a quanto annunciato alla sua elezione: far parlare gli arbitri per fare chiarezza su episodi come quello che ha portato la Lazio al 2-0.Quello era fallo, ma l’arbitro di Schio era lì, a tre metri,Così l’azione è partita e Correa ha segnato. Tutti i giocatori del Milan sono piombati intorno a Orsato. Invece Mazzoleni gli aveva detto di andarlo a rivedere al monitor,. Ovviamente Mazzoleni, se ha richiamato al Var il suo collega, ha visto qualcosa di falloso in quell’intervento, altrimenti di fronte alla certezza in diretta di Orsato non avrebbe aperto bocca. E’ vero che l’arbitro di Schio fischia pochissimo, ma un fallo è un fallo.Laha vinto con merito, sfruttando meglio deluna partenza dissennata, di qua e di là. Venti secondi, primo errore, di, ma Reina ha deviato in angolo la conclusione di. Ottanta secondi, secondo errore, di. Lo scontro diretto del’Olimpico ha preso subito la strada di casa per la concretezza della squadra di Inzaghi e per le colpe di quella di, dopo il controllo sbagliato di Bennacer è stato Tomori a farsi trovare “piatto” nella marcatura di Correa che ha triangolato con Immobile ed ha segnato.. La rete ha danneggiato non poco il morale del Milanche per venti minuti è rimasto sotto la pressa laziale. Era il motore rossonero a perdere giri, Bennacer enon erano in grado di dare velocità all’inizio dell’azione, né protezione alla difesa, che ha barcollato ancora di fronte all’ispirato. Dall’altra parte, giganteggiava, creava gioco e rifiniva Luis Alberto e dava equilibrio Lucas Leiva. In quei 20' laziali ci sono state una palla-gol di Immobile (se l’autore non fosse Donnarumma parleremmo di deviazione miracolosa), una mezza occasione di Correa e un diagonale della Scarpa d’Oro respinto da Kjaer.. E’ statoa riportare ildentro la partita con un’iniziativa che è costata il giallo (e la squalifica per la gara col Genoa, era diffidato) ad. Sono entrati sulla scenache, tagliando di continuo da destra al centro, metteva a disagio. Mancava però l’apporto della coppia d’attacco croata,. La Lazio ha raggiunto per l’ultima volta le sue punte (Correa) al 24', poi si è visto solo il Milan.che ha avuto poi un’occasione tutta sua (altra parata del portiere spagnolo). Il Milan era tutto proiettato in attacco quando la Lazio è partita in contropiede e ha segnato il 2-0 con Lazzari, ma in fuorigioco di un ginocchio..., visto da Mazzoleni al Var. Così il primo tempo si è chiuso con la seconda grossa occasione per il Milan, in fondo a un’azione tutta al volo, con palla a mezza altezza,Il Milan ha ripreso subito ad attaccare e la Lazioa ripartire. Dopo 5'non si è preso la responsabilità di concludere in piena area, ha cercatoe ha sbagliato un’altra buona occasione. Quello che non ha fatto Correa un minuto dopo, quando in contropiede, su splendido lancio di Luis Alberto, ha fulminato(un disastro) e ha scaraventato la palla sul primo palo. Due a zero.Pioli ha cambiato attacco con l’irritante(fuori, lento e appesantito, e), ma il Milan aveva perso la spinta, la Lazio poteva difendere senza affanno e ripartire con la qualità ritrovata di Luis Alberto. Altro assist spettacolare dello spagnolo per, il cui pallonetto su Donnarumma in uscita si è stampato sul palo. E’ come se Ciro avesse preso le misure perché nell’azione seguente ha timbrato anche lui:, accorso in ritardo nella chiusura. Tre a zero, una grande vittoria per la Lazio, una legnata per il Milan che ha chiuso la gara con la traversa colpita da una girata di testa di Kessie.Per la Champions ci sono 5 squadre in 7 punti, ma con la Lazio che deve recuperare la partita col Toro. Virtualmente potrebbero essere 5 squadre in 4 punti.Urge il recupero di, perché senza rischia tanto. La Lazio si è rilanciata con una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions, una vittoria che porta anche a un record storico per il club di Lotito: è la decima di fila in casa, mai successo finora.Assist: 2’ Immobile (L), 51’ Luis Alberto (L), 87’ Lazzari (L)Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (88' Cataldi), Luis Alberto (88' Akpa Akpro), Lulic (67' Fares); Correa (76' Pereira), Immobile (88' Muriqi). All.: Inzaghi.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (69' Dalot), Kjaer (73' Romagnoli), Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer (69' Tonali); Saelemekers (63' Diaz), Calhanoglu, Rebic; Mandzukic (63' Leao). All.: Pioli.Arbitro: Daniele Orsato (sez. di Schio)Ammoniti: 19’ Acerbi, 57’ Milinkovic.