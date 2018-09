Ho la testa confusa. Dopo l'ennesima battuta di arresto, un desolante pareggio con l'Empoli, dovrei esprimere gli stessi concetti di sempre.Tante occasioni, palloni del 2-0 che non vogliono entrare.



Secondo tempo in teorico controllo, ma giocando molto male. Portiere avversario migliore in campo. Sempre la solita musica con acuti splendidi e stonature clamorose. Quali le colpe di Gattuso, se il grande protagonista e 'spesso il numero uno avversario? Certo mi viene qualche dubbio sull'atteggiamento di partenza dell'azione, precisa e propositiva, quanto, a volte, lenta e rischiosa. E' pero la griffe di Gattuso, il marchio di fabbrica del suo Milan. Le critiche, a volte feroci e definitive, sono figlie anche di una stato d'animo dei tifosi del Milan, che da troppi anni non superano la prova del nove, inteso come il nono mese dell'anno, settembre. Il distacco dal primo posto è già abissale, perché la storia del Milan impone di puntare al vertice, solo al vertice. Mandare via Gattuso? E ' il tema certo piu' attuale e scottante. Ribadisco. Per cancellare questa ipotesi, per aiutare Rino, è fondamentale l' intervento del Club. Se la stima verso il tecnico, è immutata, lo si dica forte e chiaro, chiudendo, fino alla fine della stagione,ogni altra ipotesi



In caso contrario, si intervenga. Se poi io debba suggerire su quale alternativa puntare, difficile rispondere. Conte non è sul mercato fino a giugno. Qualcuno vorrebbe Donadoni o Ranieri. Nomi di esperienza e conosciuta qualità.Se pero' la metà delle occasioni create ;venisse concretizzata, il problema dell'allenatore sarebbe già risolto. Se...!!!