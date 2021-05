Fikayo Tomori resterà al Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in queste ore la dirigenza rossonera ha raggiunto un accordo con il Chelsea per la conferma del difensore, che resterà dunque alla corte di Stefano Pioli. L'annuncio ufficiale è atteso entro la fine della settimana, dopo Maignan il Diavolo piazza un altro colpo assicurandosi la permanenza del centrale inglese, tra i protagonisti del secondo posto e del ritorno in Champions League.