Il Milan non ha alcuna intenzione di far scattare l'obbligo di riscatto per Tiemoué Bakayoko e, al contrario, è disposta a liberarlo subito pur di evitare di pagare il suo ingaggio. Il centrocampista è in prestito fino a fine stagione dal Chelsea che però, riporta Sky Uk, a sua volta, sta provando a rescindere sia l'accordo di prestito e successivamente il suo contratto in modo da risparmiare anch'esso sul costo dello stipendio, liberandolo di conseguenza sul mercato in direzione Turchia dove ha tanto mercato.