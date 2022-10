Ilcerca vendetta in casa contro il, mentre lava a caccia di tre punti fondamentali per la rincorsa agli ottavi. Questi i temi principali della quarta giornata della Champions League per quanto riguarda le due italiane che scenderanno in campo di martedì. Considerando l’avversario è senza dubbio più semplice il compito della squadra di Allegri, sottotono soprattutto per la recente sconfitta proprio contro il Milan in campionato, ma consapevole che in Europa non può più sbagliare. Con quattro punti da recuperare su PSG e Benfica, i bianconeri si giocano agli ottavi sulla lavagna scommesse a 5,00. Molto però potrebbe cambiare in caso di successo di Bonucci e compagni in casa del(martedì 11 ottobre alle 18:45), opzione proposta a 1,79. A 4,35 la vittoria degli israeliani, a 3,80 il pareggio, ma entrambi sarebbero devastanti per la classifica della Juventus. Umore molto diverso nello spogliatoio del Milan, che comunque non ha un classifica così comoda nel Gruppo E. Il Salisburgo ha terminato il giro di boa con 5 punti, davanti a Milan e Chelsea, entrambe a 4, con la Dinamo Zagabria che segue a 3. La lavagna “antepost girone” per ora premia i londinesi e i rossoneri, proposti agli ottavi rispettivamente a 1,20 e 1,35, con il Salisburgo che si fa minaccioso a 2,50 e la Dinamo Zagabria più staccata a 5,00.La sfida di San Siro tra Milan-Chelsea (martedì 11 ottobre alle 21:00) è da considerarsi uno scontro diretto e i rossoneri partono dietro a quota 3,00, mentre i tre punti Blues sono bancati a 2,37. A 3,40 il pareggio. Tanti ex in campo e alla fine la potrebbe deciderla Olivier Giroud, che sulla lavagna marcatori è proposto in gol a 3,25.