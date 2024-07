Milan: chi è, come gioca Pavlovic e di chi può prendere il posto

CARATTERISTICHE

Mancino educato, Pavlovic può giocare sia come difensore centrale – sul centrosinistra, dove ha disputato la maggior parte delle sue partite - in una linea a quattro, ma ha anche la possibilità di essere lanciato come braccetto di sinistra in una difesa a tre. È in grado di giocare anche come terzino sinistro, seppur sia un’opzione considerata secondaria. Le sue doti tecniche e atletiche (ha toccato anche un picco massimo di velocità di 34.1 km/h nell’ultima edizione della Champions League) lo portano anche a ricoprire il ruolo di regista aggiunto – come dimostra l’81.1% di precisione passaggi nell’ultimo anno – ma questa non è la sua caratteristica principale.