Milan, chi è Popovic: ruolo, caratteristiche e l'analogia con Samardzic

Matijae il, siamo arrivati allo sbarco in Italia dopo lo svincolo dal Partizan Belgrado: la trattativa, che ha visto i primi contatti registrati già a novembre, ha premiato i rossoneri che hannoche aveva provato ad inserirsi prima della decisione definitiva del ragazzo, da oggi in Italia. Perché solo da oggi? Perché. Un nuovo talento quindi vicinissimo al Milan, ma chi è e soprattutto come gioca questo Popovic?Classe 2006,, Popovic ama far viaggiare la palla in verticale accelerando le transizioni offensive, e, quando gli viene permesso di farlo, dettare anche lui stesso il passaggio filtrante con gli inserimenti. E' comunque la prima di queste due doti che ha messo in mostra nella scorsa primavera, a maggio, quando l'ha fatta da padrone con la, che si prepara a conoscerlo da vicino dato che l'accordo col Milan è per i prossimi quattro anni e mezzo,Popovic,che poteva arrivare al Milan da giovanissimo, prima del Lipsia, è un centrocampista offensivo (più offensivo ancora, come abbiamo detto), ma le analogie non finiscono qui:, Matija ad Altötting, Lazar a Berlino. Solo che Popovic ha sempre avuto le idee chiare sulla Serbia, mentre Samardzic ha scelto in via definitiva solo in età da Under 21.Foto: profilo Instagram del giocatore