Milan, chi gioca al posto di Walker: tutte le opzioni di Conceicao

costretto a fare i conti con un nuovo problema: l'infortunio diapre il casting sulla fasca destra, chi gioca al posto del terzino inglese?La tegola è arrivata nella serata di ieri, un problema al gomito che ha costretto il classe 1990, arrivato a gennaio in prestito dal Manchester City, a operarsi al gomito destro. A comunicarlo il club rossonero con una nota sul proprio sito:"AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

MILAN, TEGOLA WALKER: COSA FILTRA SUL RECUPERO

Un problema in più per Sergio Conceicao, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza certamente almeno nelle prossime settimane, con il Milan atteso da appuntamenti importanti: venerdì 11 aprile l'Udinese nell'anticipo della 32esima giornata, poi la sfida interna con l'Atalanta (domenica 20 aprile, 33esimo turno di Serie A) e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì 23 aprile.- Una brutta notizia in un momento storico in cui la fascia destra rossonera deve già fare a meno di quello che a inizio stagione sarebbe dovuto essere l'interprete titolare,ancora ai box per l'infortunio muscolare patito a gennaio e che ha stoppato la cessione del brasiliano al Galatasaray nella finestra invernale. Non c'è più neanche Davide Calabria, passato al Bologna a gennaio. Quali soluzioni restano a disposizione di Conceicao? La corsa è serrata: tre interpreti di ruolo e due jolly che possono adattarsi.

- Il favorito in questo momento è. Il giovane spagnolo ultimamente è stato utilizzato più come esterno alto, ma il suo ruolo naturale è di terzino ed è già stato impiegato a destra e a sinistra. Finora l'ex Real Madrid ha collezionato 15 presenze in Serie A, alle quali aggiungerne 2 in Supercoppa Italiana, 2 in Coppa Italia e altre 18 con il Milan Futuro tra Serie C (15 partite) e Coppa Italia Serie C (3). E' lui il candidato numero uno per sostituire Walker a Udine.Jolly adattabile anche, tra Milan e Verona è stato utilizzato indifferentemente a destra e a sinistra, terzino in una difesa a quattro o esterno a tutta fascia, ma anche come centrocampista centrale. Fin qui però il classe 2003 non ha trovato grande spazio: 14 presenze complessive, ma l'ultima risale al 15 febbraio con una manciata di minuti contro l'Hellas.

Di ruolo ci sarebbe anche, reduce da un grave infortunio al ginocchio e tornato ad allenarsi con il resto del gruppo solo da un mesetto. L'ex Roma è stato convocato per la prima volta in campionato a Lecce, ma Conceicao non lo ha ancora impiegato. Possibile lo faccia a Udine, ma non dal primo minuto.- Jimenez, Terracciano e Florenzi le prime scelte di ruolo, ci sono poi alternative adattabili. Una di queste è, che nasce centrale ma è già stato impiegato come terzino destro in carriera. Anche da Conceicao al Milan, in occasione dell'ultima partita del girone di Champions League in casa della Dinamo Zagabria: in quella partita Walker non poteva giocare per questioni regolamentari e Jimenez era fuori dalla lista UEFA, l'inglese ex Chelsea è stato preferito a Terracciano. Non una stagione semplice per Tomori, in campo sabato per tutti i 90 minuti contro la Fiorentina ma dopo aver passato quasi due mesi in panchina, se si considera che la precedente presenza era nell'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord il 12 febbraio.

Fuori ruolo ma adattabile anche. Lo statunitense è stato un caso contro la Fiorentina, schierato titolare da Conceicao che lo ha poi tolto dopo soli 23 minuti. Il tecnico portoghese, dal suo arrivo in rossonero, ha sempre utilizzato l'ex Valencia ma in posizioni più avanzate, come mediano o come esterno alto: vederlo nel ruolo di terzino sarebbe una novità in questa stagione ma non al Milan, già con Pioli la scorsa stagione era stato testato basso a destra.