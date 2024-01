Milan, chi resta e chi va: 3 big 'sacrificabili' sul mercato

Il mercato del Milan è già orientato alla prossima stagione. Quando saranno confermati quattro acquisti effettuati la scorsa estate: Loftus-Cheek, Reijnders, Musah e Pulisic. Confermati pure Thiaw, Calabria e Bennacer.

Meno chiaro il futuro di Florenzi e Gabbia, mentre quello di Kjaer appare lontano dal Milan. Il contratto del danese scadrà a fine stagione, come quello di Olivier Giroud: in caso di addio, la pista che conduce alla Mls americana è la più calda.



Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di grossa offerta potrà essere sacrificato in uscita uno tra il portiere francese Mike Maignan, il terzino sinistro francese Theo Hernandez e l'attaccante esterno portoghese Rafael Leao. I primi due sono sotto contratto fino a giugno 2026, l'ultimo fino al 2028. Su tutti e tre c'è il Paris Saint-Germain.

Occhio pure al difensore inglese Tomori, che ha estimatori in tutta Europa, un po' come era successo al Kalulu dello scudetto.