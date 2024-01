Milan, chi sarà il prossimo rigorista? Le parole di Pioli e una nuova candidatura

Oltre a portare solo un punto in classifica, Milan-Bologna ha aperto il vaso di Pandora del problema rigori in casa rossonera. La squadra di Pioli ne ha sbagliati due contro quella di Thiago Motta e non si tratta certo di una prima volta. Già in Champions League, l'errore di Giroud dagli undici metri è costata gran parte della qualificazione agli ottavi di finali. Ieri il francese si è ripetuto e si è fatto ipnotizzare da Skorupski, mentre il secondo rigorista, Theo Hernandez, ha colpito il palo.



GERARCHIE - Un guaio per il Milan che deve forse ripensare alle gerarchie sui tiratori. A rimescolare le carte ci ha pensato anche lo stesso Pioli che nel post match ha dichiarato: "Quando è uscito, Rafa Leao ci ha tenuto a dirmi che il prossimo rigore lo tira lui. Ma in allenamento non è che ne segni molti... Però a caldo non lo so, vediamo", ha detto, lasciando le porte aperte sul futuro rigorista. In pole resta Giroud che, fatta eccezione per i due rigori sbagliati in questa stagione, è un esperto del fondamentale. A seguire restano Theo e Leao con il portoghese che però potrebbe far valere i suoi gradi da numero 10 per tirare il prossimo e sbloccarsi in Serie A per trovare una rete che manca da settembre.