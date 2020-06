Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non è stato l'ad Ivan Gazidis ad avviare i contatti con Mino Raiola per il rinnovo di Donnarumma. La pratica per il Milan fu avviata da Boban e Maldini, ma ora è passata a Gazidis per l'allontanamento e il depotenziamento dei due dirigenti.