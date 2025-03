Milan, chi sono i nuovi obiettivi Mouzakitis e Kostoulas: il portiere mancato e il nuovo Batistuta

Una Youth League ti cambia la vita e ti apre nuove prospettive di carriera.per il club greco, a poche settimane dalla conquista della Conference League da parte della prima squadra contro la Fiorentina. Un'altra formazione italiana ha dovuto conoscere l'amaro sapore della sconfitta, ilallenato all'epoca da Ignazio Abate. Dopo quella straordinaria affermazione, Mouzakitis e Kostoulas hanno impiegato poco tempo a ritagliarsi il loro spazio tra i “grandi” e ad attirare le attenzioni delle big del calcio europeo. Tra cui quello del Milan.Come riferisce La Gazzetta dello Sport,sono i giocatori sui quali l'area scouting milanista ha messo gli occhi dopo averli ammirati da vicino poco meno di un anno fa., complice la presenza sullo sfondo di alcuni club di Premier League. I giocatori verranno certamente segnalati al prossimo direttore sportivo, che farà le sue valutazioni prima di prendere una decisione definitiva. Mouzakitis si è recentemente legato all'Olympiacos fino a giugno 2029, Kostoulas fino al 2030. Ma chi sono i due nuovi obiettivi del Milan?ma un lieve incidente lo costrinse a cambiare strada e ad intraprenderne una che gli sta aprendo prospettive estremamente interessanti. Nato il giorno di Natale sull'isola di Corfù,Impressiona col suo sinistro l'allenatore dell'Olympiacos Mendilibar già durante lo scorso pre-campionato, contro Ajax e Mechelen, e si guadagna così la possibilità di entrare in pianta stabile in prima squadra.Nei mesi passati ha dichiarato di avere come idolo Luka Modric, ma di aver imparato molto, nel ruolo di centrocampista, dall'ex giocatore dell'Olympiacos (dal 2020 al 2023) Yann M'Vila, passato nei suoi trascorsi anche tra le fila dell'Inter nella stagione 2014/2015.Per uno che - prima che il destino decidesse diversamente – poteva diventare uno che i gol avrebbe dovuto evitarli, ce n'è un altro che, sin da ragazzino, ha imparato presto a farne moltissimi, prima di entrare nei libri di storia del suo club. Ce due con la nazionale greca. Dopo aver impressionato gli allenatori del PAOK di Atene in un torneo disputato in Germania – chiuso con 10 reti da Kostoulas – a 12 anni Charalampos viene individuato dagli osservatori dell'Olympiacos e inizia così la sua lunga scalata fino alla prima squadra.Va a segno cinque volte in otto partite nella cavalcata trionfale della squadra Under 19 che vince la Youth League e Mendilibar si convince a puntare su di lui a partire da questa stagione., importanti per garantire il primato in classifica. Come spesso accade, i paragoni con illustri predecessori si sprecano, ma già il soprannome che gli è stato affibbiato vale il prezzo del biglietto:in onore di Gabriel Omar Batistuta.