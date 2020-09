Dopo le parole di Paolo Maldini, che ha svelato di non aver mai aperto una trattativa, a oggi, con la Fiorentina per quanto riguarda Federico Chiesa, arrivano quelle di Daniele Pradé, direttore sportivo della Viola, che a Sportitalia dichiara: “Chiesa-Milan? Nessuna trattativa, non li abbiamo mai sentiti”.