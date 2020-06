La Procura di Milano chiede l'archiviazione per Andrea Baroni, il fiscalista arrestato nel 2015 con l'accusa di riciclaggio di tasse evase da suoi clienti italiani. Uno dei soci della Tax and Finance di Lugano, che allora era anche tra i diversi consulenti del misterioso Mr Bee Thaechaubol, l'uomo d'affari thailandese al centro della trattativa (poi sfumata sempre che sia davvero esistita) per acquistare il Milan da Silvio Berlusconi.



Sempre 5 anni fa tra i clienti di Baroni era stato indagato anche Marco Bogarelli, protagonista con Infront Italy della consulenza per la Lega Calcio sui diritti tv di Serie A e B per il 2015-2017 e in seguito ancora alla ribalta nel medesimo settore con il gruppo spagnolo Mediapro.