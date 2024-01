Milan, chiesto il prestito di un ex-Juventus e Atalanta

Un difensore per il Milan. È questo il fronte di mercato aperto in casa rossonera con diversi nomi e occasioni che si rincorrono di giornata in giornata. E dopo Kiwior e Lenglet ora c'è un nuovo nome che Furlani e Moncada stanno trattando con insistenza ed è quello di Merih Demiral.



Il difensore ex-Juventus e Atalanta oggi è in prestito all'Al-Ahli e non è un titolarissimo con sole 7 presenze con un gol e un assist. La trattativa è in salita con il club arabo che ancora non ha aperto alla formula del prestito, ma il problema più grosso resta il ricco ingaggio che il turco percepisce in Arabia Saudita.