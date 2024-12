Milan, chiesto Kolo Muani al Paris Saint-Germain

Un nuovo attaccante per gennaio. Il Milan intende rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, sul mercato verranno cercati un terzino, un centrocampista centrale, che possa dare fiato a Fofana e Reijnders, e un numero 9, che possa aggiungersi a Abraham, Morata e Camarda. In quest'ottica, secondo quanto riporta Gianluca Di MarzioL'ex attaccante del Nantes, che in questa stagione ha giocato complessivamente 453', con 2 gol in 14 partite (entrambi in Ligue 1), non rientra nei piani di Luis Enrique, che ha chiesto al club di trovargli una nuova sistemazione.

Il Milan non ha messo in preventivo per gennaio grandi investimenti nel reparto offensivo,. Al momento gli ostacoli sono due, la volontà del Psg, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo per fare cassa, e l'ingaggio dell'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte(fonte L'Equipe). Uno stipendio pesante per le casse rossonere, assolutamente alla portata delle squadre di Premier League, dove Muani ha tanto mercato.L'affare, insomma, è molto complicato, può prendere il volo solo se la squadra parigina aprirà al prestito (nel 2023 ha investito 80 milioni di euro per strapparlo all'Eintracht Francoforte) e. A proposito di Nantes, quando vestiva la maglia dei Canarini Muani era finito sulla lista di Paolo Maldini, che lo trattò a lungo, senza fortuna. Finì in Germania, dove nel 2022-23 segnò 16 gol in 34 partite.