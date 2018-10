Milan-Chievo 3-1, le pagelle di CM:



Donnarumma 6: migliora nel gioco con i piedi ed è un buon segnale. Sul gol subito non ha grandi responsabilità.



Abate 6: motorino per la prima frazione di gara, le sue incursioni creano più di un grattacapo alla difesa veneta.



Musacchio 6,5: in assenza di Romagnoli tocca a lui guidare la linea e lo fa discretamente bene.



Zapata 6: di testa vince diversi duelli, poteva evitare la verticalizzazione nella sua metà campo per Kessie che costa il gol del Chievo.



Rodríguez 6: solita ottima prestazione in fase difensiva, dalle sue parti il Chievo trova la porta chiusa a doppia mandata.(Dal 41' st Laxalt s.v);



Kessie 5,5: cerca di spaccare le linee avversarie con le solite accelerazioni. Turbo Franck va fuori giri nel finale di gara ed è sua la responsabilità sulla rete di Pellissier.



Biglia 7: semplicemente superlativo nelle due fasi. All'interno dei suoi 90' c'è tutto: personalità, abnegazione e lettura del gioco.



Bonaventura 7: sembra non essere il suo miglior pomeriggio, ma cresce tantissimo alla distanza. Trova il terzo centro stagionale, sempre più punto di forza per Gattuso.(Dal 31' st Cutrone 6: il suo ingresso permette al Milan di essere ancora pericoloso);



Suso 7,5: in uno stato di grazia totale. Due assist favolosi per Higuain, cambi di gioco con una precisione svizzera. (Dal 44' st Castillejo s.v),



Higuain 7,5: Due occasioni, due gol. In area fa valere il suo status di fuoriclasse, come sempre. Costantemente nel vivo della manovra, pronto ad incitare i compagni. Leader.



CHIEVO

Sorrentino 6: subisce tre gol, è vero, ma ne salva almeno altri due.



De Paoli 6: provvidenziale nel primo tempo quando salva un gol sulla linea, tiene botta fino alla fine.



Bani 4,5: due disattenzioni troppo gravi che costano le prime due reti subite.



Rossettini 5: concede una prateria a Higuain in occasione della seconda marcatura.



Barba 5: pomeriggio da dimenticare, Suso gli va via sempre.



Birsa 5: spettatore non pagante, mai una giocata degna di nota.



Rigoni 5: male, malissimo in fase di costruzione.(Dal 24' st Kiyne5,5: entra e si fa notare per un paio di interventi al limite del giallo),



Radovanovic 5,5: buona diga davanti alla difesa, ma non incide.



Leris 6: ha un buon piede, suo l'assist per Pellissier. (Dal 32' st Jaroszynski 5,5: il suo ingresso non cambia nulla);



Pellissier 6,5: alla sua età si toglie una grande soddisfazione segnando a San Siro. Eterno capitano. (Dal 22' st Pucciarelli 5,5: tocca pochissimi palloni),



Stepinski 6: almeno prova a lottare, ma di palloni giocabili nemmeno l'ombra.



All. D'Anna 5: una squadra che deve salvarsi non può giocare così in maniera superficiale.