Il Milan è riuscito a piazzare un altro esubero sul mercato: accordo con il Fulham per la cessione di Ballo-Tourè. I documenti sono stati firmati a tarda notte, Fodè partirà questa mattina per Londra.



LA FORMULA- Dopo un lungo inseguimento, il Fulham è riuscito a convincere Ballo-Tourè ad accettare la destinazione. Il Milan ha dato il via libera alla cessione in prestito secco perché non c’era il tempo necessario per concordare la cifra per il riscatto. L’esterno difensivo senegalese lascia il Milan dopo due stagioni con 20 presenze e 1 gol.