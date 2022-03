Il Milan ha chiuso oggi la semestrale di bilancio con una notizia ottima in vista del futuro. Oggi il Consiglio di Amministrazione del club rossonero, presieduto dal presidente Paolo Scaroni si è riunito per l’approvazione della posizione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021 e come riportato da Calcio e Finanza i primi sei mesi dell’esercizio 2021/22 sono stati infatti chiusi in utile per la prima volta dopo molti anni.



RICAVI IN CRESCITA - Il percorso di risanamento dei conti intrapreso da Elliott sta proseguendo e gli indicatori di bilancio, nonostante l’impatto economico del Covid, sono in crescita. I ricavi sono in particolare aumento e potrebbero sfondare quota 300 milioni grazie al +40% rispetto alla semestrale 2020/21. Gli effetti sono legati anche alla trattativa per la cessione di Casa Milan a un fondo immobiliare che ha generato un apporto di circa 18 milioni di euro.



PERDITA - Le previsioni sulla chiusura del bilancio al 30 giugno parlano anche di un una perdita in diminuzione rispetto all rendiconto dell'esercizio precedente chiuso a -96,4 milioni. Il trend e la speranza è quella di dimezzare questo passivo a testimonianza dell’inversione di tendenza verso un futuro sostenibile.