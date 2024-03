Milan, Chukwueze deve cambiare marcia

16 presenze in serie A senza l’ombra di un gol o e solo un assist. Solo 612 minuti giocati complessivamente. L’impatto di Samuel Chukwueze con la serie A é stato tutto tranne che folgorante. In Champions era andata meglio con 2 gol in 4 partite ma il giudizio generale al momento è sospeso. Il nigeriano deve cambiare marcia se vuole tenersi il Milan, oggi il divario con Pulisic é troppo evidente.